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Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России


06.03.2017   15:24
Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Трансляция заседания ведется на сайте ООН.

Киев просил суд признать, что Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции против финансирования терроризма, передавая денежные средства, оружие и оказывая помощь в подготовке незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые участвуют в совершении террористических актов. Кроме того, Украина обвинила Москву в причастности к крушению пассажирского Boeing в Донбассе и обстрелам в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Киев требует, чтобы Москва заплатила компенсацию за сбитый самолет.

Также Киев просил суд признать, что Россия должна понести ответственность за «систематическую дискриминацию и жестокое обращение с представителями крымско-татарской и украинских общин; проведение незаконного референдума в атмосфере насилия и запугивания; запрет Меджлиса и преследование его лидеров; поддержку и прямое участие в кампании по исчезновению (похищению) и убийству крымских татар; запугивание крымских татар с помощью обысков и задержаний; препятствование крымско-татарским и украинским СМИ; угнетение образования на крымско-татарском и украинском языках, а также запрет собраний представителей этих общин».

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге 16 января. Заседания будут проходить с 6 по 9 марта. Позиция Киева будет представлена 6 и 8 марта, Москвы - 7 и 9 марта.






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