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В отчете Госдепа по Грузии говорится о неформальном влиянии Иванишвили
06.03.2017 15:27
В отчете Государственного департамента США за 2016 год говорится о сильном неформальном влиянии Бидзины Иванишвили на правительство и суд в Грузии.
"Медиа наблюдатели, представители неправительственных организаций, и оппозиционные политики убеждали, что у бывшего премьер-министра по-прежнему было сильное влияние на правительство и суд, в том числе на решение городского и апелляционного суда против владельцев "Рустави 2"- говорится в отчете.
Госдеп США ежегодно публикует отчет о положении прав человека в мире. Неформальное влияние Бидзины Иванишвили было упомянуто и в отчете за 2015 год. Об его влиянии говорили также в Конгрессе в 2016 году, где выступили с инициативой заморозить его активы в США.
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