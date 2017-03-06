В отчете Госдепа по Грузии говорится о неформальном влиянии Иванишвили

06.03.2017 15:27 В отчете Государственного департамента США за 2016 год говорится о сильном неформальном влиянии Бидзины Иванишвили на правительство и суд в Грузии.



"Медиа наблюдатели, представители неправительственных организаций, и оппозиционные политики убеждали, что у бывшего премьер-министра по-прежнему было сильное влияние на правительство и суд, в том числе на решение городского и апелляционного суда против владельцев "Рустави 2"- говорится в отчете.



Госдеп США ежегодно публикует отчет о положении прав человека в мире. Неформальное влияние Бидзины Иванишвили было упомянуто и в отчете за 2015 год. Об его влиянии говорили также в Конгрессе в 2016 году, где выступили с инициативой заморозить его активы в США.

















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