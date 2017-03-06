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И комично, и трагично одновременно - советник президента о конституционной комиссии


06.03.2017   15:36
Советник президента в политических вопросах Пикрия Чихрадзе считает штурмом института президента заявление Ираклия Кобахидзе в адрес Георгия Маргвелашвили. Советник президента считает трагикомичным создавшееся положение.

"Одновременно и комично, и трагично, когда конституционная комиссия превратилась в карательное орудие в отношении нежелательного для них, и не вписывающегося в их вкусы президента. Мы видели волны таких нападок на разных этапах. Мы и в будущем не исключаем вероятность таких атак, но мы одно знаем четко, что та ценностная линия, которую избрал президент Грузии для защиты и усиления этой институции, для защиты и усиления демократических институтов в стране, будет необратимой"- заявила Пикрия Чихрадзе.

На субботнем заседании конституционного суда председатель парламента призвал президента страны воздержаться от некорректных заявлений, в противном случае заявил, что будут пересмотрены сроки, чтобы выборы президента вместо 2023 года, состоялись уже в 2018 году.







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