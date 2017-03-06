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Депутат: в стране не планируется создание центра приема беженцев
06.03.2017 16:05
Вопрос создания центра приема беженцев не рассматривается в Грузии, заявил депутат из парламентского большинства Заза Габуния.
Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например, в Грузии или на Западных Балканах.
"Строительство каких-либо убежищ в Грузии не планируется и не рассматривается. Вопрос распределения находящихся в Евросоюзе мигрантов никогда, ни на одной из встреч не рассматривался грузинской стороной. В том числе, этого вопроса не касался сам господин Курц во время визита в Грузию. Этот вопрос не стоит в повестке дня Грузии", — написал депутат в социальной сети Facebook.
Накануне посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили сообщил, что вопрос о возможности размещения в Грузии центра приема беженцев прежде не обсуждался, и грузинская сторона попытается выяснить, что подразумевается под данной инициативой.
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