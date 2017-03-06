Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Депутат: в стране не планируется создание центра приема беженцев


06.03.2017   16:05
Вопрос создания центра приема беженцев не рассматривается в Грузии, заявил депутат из парламентского большинства Заза Габуния.

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например, в Грузии или на Западных Балканах.
"Строительство каких-либо убежищ в Грузии не планируется и не рассматривается. Вопрос распределения находящихся в Евросоюзе мигрантов никогда, ни на одной из встреч не рассматривался грузинской стороной. В том числе, этого вопроса не касался сам господин Курц во время визита в Грузию. Этот вопрос не стоит в повестке дня Грузии", — написал депутат в социальной сети Facebook.

Накануне посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили сообщил, что вопрос о возможности размещения в Грузии центра приема беженцев прежде не обсуждался, и грузинская сторона попытается выяснить, что подразумевается под данной инициативой.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Боржоми» купила «Чистую воду»
Топливо может подешеветь в случае укрепления лари
Малый и средний бизнес в Грузии не развивается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
Грузино-абхазский астрал и сакрал
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении власти освободили пособника захватчиков ППС в Ереване
Грузия отказалась обсуждать идею размещения мигрантов из Европы
Россия и Азербайджан договорились провести межрегиональный форум в Ставрополе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна