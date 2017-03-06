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Квирикашвили о «Рустави 2»: Целенаправленно была стерта граница
06.03.2017 17:00
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что дело "Рустави 2" не имеет отношения к политике и грань между спором о собстенности и медиа-плюрализмом была стерта целенаправленно. Об этом Квирикашвили заявил на встрече с неправительственными организациями.
По словам главы правительства, решение, принятое Верховным судом по поводу спора между владельцами «Рустави 2» вызвало дискуссию в стране.
«В первую очередь, хочу отметить, что мы уважаем решения европейских институтов, рекомендации и мнения, которыми они вносят особый вклад в демократическое развитие нашей страны. Именно так мы относимся к решению Европейского суда по правам человека по поводу использования временной меры в связи с делом «Рустави-2». Решение, принятое Верховным судом по поводу спора между владельцами «Рустави 2», вызвало дискуссию в стране. К сожалению, целенаправленно была стерта определенно граница между вопросом владельцев и медиа-плюрализмом», - заявил премьер.
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