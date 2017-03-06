Вопрос перераспределения мигрантов на повестке дня Грузии не стоит - МИД

06.03.2017 17:18 Вопрос перераспределения мигрантов, находящихся на территории Евросоюза, в Грузии в повестке дня не стоит, - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.



Ведомство откликается на слова главы МИД Австрии Себастьяна Курца в связи с тем, что центры по приему беженцев могли бы открыться в Грузии, Египте и западных балканских странах.



«Вопрос перераспределения мигрантов находящихся на территории Евросоюза, никогда, ни на одном уровне с грузинской стороной официально ставился. В том числе, этот вопрос не затрагивал и сам господин Курц ни во время визита в Грузию, и ни в каком-либо другом формате.



Этот вопрос не стоит в повестке дня в Грузии, так как осуществление данного проекта невозможно ввиду стоящих сегодня перед нами вызовов»,- говорится в заявлении министерства.



Себастьян Курц 3 февраля находился в Грузии с официальным визитом и провел встречи высокого уровня. Вчера в интервью изданию Bild он предложил создать центры для беженцев за пределами ЕС. Политик считает, что они могли бы располагаться, в частности, в Грузии, Египте и на Балканах. По его словам, люди, которые пытаются попасть в Европу нелегально, могли бы быть направлены туда.















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