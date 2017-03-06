Правительство должно защищать критические голоса и обеспечить их доступ к народу - посол США

06.03.2017 17:43 Правительство должно защищать критические голоса, и обеспечить их доступ к народу, это сделает их лучшим правительством - заявил посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли в гостинице "Holiday Inn" на конференции о новейших вызовах "Общественного вещателя".



Келли вспомнил период работы пресс-секретарем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, и говорил о значении медиа плюрализма.



"Всем известно, что после того, как я приехал сюда, я был твердым защитником медиа плюрализма, сторонником того, чтобы медиа делало правительство подотчетным. Из моего опыта в 2009-2010 годы, когда я работал пресс-секретарем Государственного департамента, отношения между правительством и СМИ могу описать как противостоящие отношения. Но я также очень уважал журналистов, которые каждый день приходили на брифинги. Они вынуждали меня быть искренним, открытым.



Я действительно очень ценю значение СМИ с точки зрения того, чтобы правительство оставалось подотчетным, и сохранялась демократия. Самой главной заботой правительства является сохранение свобод, и независимые СМИ с данной точки зрения являются самым важным институтом. Грузия является моделью для этого региона в данном контексте. Грузия с точки зрения демократии продвигается вперед, тогда, как другие страны региона отступают в развитии демократии. Грузия является примерной моделью для других стран этого региона, и когда мы говорим на эти темы, мы это делаем потому, что хотим, чтобы Грузия была успешной"- заявил Ян Келли.



По его же словам, в стране должно раздаваться критическое мнение.



"Я имею в виду сильную оппозицию, которая может выразить противоположное мнение, даже когда трудно слушать это. Именно поэтому в нашем обращении мы призвали правительство Грузии, чтобы была обеспечена доступность всех голосов, в том числе критических в отношении правительства. Правительство должно защищать критические голоса, и обеспечить их доступность для народа, чтобы люди услышали эту критику. Мы продолжим поддержку медиа независимости"- заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли.

















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