Глава МИД Грузии побывал в ЕСПЧ перед рассмотрением дела «Рустави 2»

06.03.2017 18:40 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе находится в Страсбурге, где посетил Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает телекомания «Рустави 2» со ссылкой на своего корреспондента. Телекомпания также показала кадры, на которых делегация во главе с Джанелидзе входит в здание суда.



Пока не известно, с кем проводил встречу глава грузинского внешнеполитического ведомства и когда она была запланирована. На официальном сайте министерства сообщения об этом визите нет.



ЕСПЧ должен рассмотреть дело оппозиционной телекомпании «Рустави 2» до 8 марта: до этого времени решением Страсбургского суда от 3 марта было приостановлено исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпанию следует передать ее экс-владельцу, лояльному властям бизнесмену Кибару Халваши.















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