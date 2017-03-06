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Имидж Грузии может пострадать из-за дела «Рустави-2» - президент


06.03.2017   19:06
Резонансные события вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2» могут нанести серьезный удар по демократии в стране, считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

«Остановив «Рустави-2» мы нанесем серьезный удар, во-первых, грузинской демократии, во-вторых, международному имиджу страны. Некоторое время назад «Рустави-2» зафиксировал, что они являются проевроатлантическим и проевропейским каналом», — сказал Маргвелашвили в интервью телекомпании «Имеди».

Как уже сообщалось, правительство Грузии признано Европейским судом по правам человека ответчиком при рассмотрении жалобы телекомпании «Рустави-2», полученной в ЕСПЧ 3 марта.

Вечером того же дня Страсбургский суд приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии от 2 марта, согласно которому, оппозиционная телекомпания должна перейти лояльному властям бизнесмену Кибару Халваши.

Правительство Грузии как сторону при рассмотрении этого иска представляет министерство юстиции. Глава министерства юстиции Тея Цулукиани 3 марта ознакомила общественность с решением ЕСПЧ и заявила, что правительство Грузии будет следовать предписанной процедуре.

Она также отметила, что до 8 марта коллегия в Страсбургском суде должна собраться и решить дальнейшую судьбу иска телекомпании – начнется ли существенное рассмотрение дела и будет ли продлен или прекращен запрет на исполнение решение Верховного суда Грузии.

Между тем адвокаты телекомпании «Рустави-2» также направили в Страсбург документы в поддержку своего иска. Среди этих документов – доклад Госдепартамента США о положении СМИ в Грузии, а также заявления грузинских оппозиционных партий, общественных и неправительственных организаций.

Эксперты уже назвали решение Страсбургского суда по телекомпании «Рустави-2» беспрцедентным – ранее ЕСПЧ принимал временные мероприятия для остановки исполнения решений суда в качестве обеспечения иска только в том случае, если речь шла об угрозе для человеческой жизни. Впервые решением от 3 марта ЕСПЧ использовал подобную меру в деле о свободе СМИ.






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