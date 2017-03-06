Глава МИД Грузии утверждает, что говорил в ЕСПЧ о реформах

06.03.2017 19:10 Михаил Джанелидзе завершил встречу в Страсбургском суде и сообщил журналистам, что беседа была посвящена обсуждению проходящих в Грузии реформ.



Джанелидзе пробыл в здании суда около 40 минут. В беседе с журналистам он не стал конкретизировать, с кем была проведена встреча и была ли во время беседы затронута тема телекомпании «Рустави-2», жалобу которой Европейский суд по правам человека должен рассмотреть до 8 марта.



«Мы говорили о положительной статистике и о том, что сокращается количество аппликаций из Грузии и это указывает на тот прогресс, который есть в Грузии с точки зрения прав человека», — сказал Джанелидзе.



Министр также отметил, что не имеет права обсуждать конкретные дела в суде.



«Министерство иностранных дел и министр не рассматривают конкретные дела. Разговор был обо всех реформах, о процессе, который связан с развитием страны и прогрессом. Говорить по конкретному делу не уполномочен ни министр иностранных дел, ни даже президент страны», — сказал Джанелидзе.



О том, что Михаил Джанелидзе находится с рабочим визитом в Страсбурге, МИД Грузии сообщил час назад.



По данным МИД, запланированы встречи Джанелидзе в Совете Европы, Парламентской Ассамблее Совета Европы и в Европейском суде по правам человека.



«В рамках рабочего визита, министр представит европейским структурам информацию о реформах, проведенных правительством Грузии в приоритетных для них сферах. Разговор также коснется вопросов существующего и будущего сотрудничества» , — отмечается в заявлении МИД Грузии.



Как уже сообщалось, правительство Грузии признано Европейским судом по правам человека ответчиком при рассмотрении жалобы телекомпании «Рустави-2», полученной в ЕСПЧ 3 марта.



Вечером того же дня Страсбургский суд приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии от 2 марта, согласно которому, оппозиционная телекомпания должна перейти лояльному властям бизнесмену Кибару Халваши.



Правительство Грузии как сторону при рассмотрении этого иска представляет министерство юстиции. Глава министерства юстиции Тея Цулукиани 3 марта ознакомила общественность с решением ЕСПЧ и заявила, что правительство Грузии будет следовать предписанной процедуре.



Она также отметила, что до 8 марта коллегия в Страсбургском суде должна собраться и решить дальнейшую судьбу иска телекомпании – начнется ли существенное рассмотрение дела и будет ли продлен или прекращен запрет на исполнение решение Верховного суда Грузии.



Между тем адвокаты телекомпании «Рустави-2» также направили в Страсбург документы в поддержку своего иска. Среди этих документов – доклад Госдепартамента США о положении СМИ в Грузии, а также заявления грузинских оппозиционных партий, общественных и неправительственных организаций.



Эксперты уже назвали решение Страсбургского суда по телекомпании «Рустави-2» беспрцедентным – ранее ЕСПЧ принимал временные мероприятия для остановки исполнения решений суда в качестве обеспечения иска только в том случае, если речь шла об угрозе для человеческой жизни. Впервые решением от 3 марта ЕСПЧ использовал подобную меру в деле о свободе СМИ.















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