Грузии не до беженцев Евросоюза, своих хватает - Шарашенидзе

06.03.2017 19:51 Эксперт Торнике Шарашенидзе считает, что у Грузии нет возможности принимать беженцев Евросоюза. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца о том, что центры по приему беженцев Евросоюза, возможно, будут открыты в таких странах, как Грузия, Египет, или страны Западных Балкан.



Шарашенидзе считает, что разговоры такого рода не ведутся не только в правительстве Грузии, но и в Евросоюзе.



"Я думаю, что это было мнение министра иностранных дел Австрии, за которым с целью сознательной провокации в Грузии последовала паника, некоторые искренне были озадачены. Думаю, что подобный вопрос не рассматривается не только в правительстве Грузии, но и в Евросоюзе. Почему мы должны рассматривать эту возможность? Нам своих трудностей хватает, и нам ни до этого. Германии трудно с этим, а у нас тем более, откуда такая возможность?



Полагаю, для паники нет основания. Некоторые сознательно сеют панику, дескать, "смотрите, что Европа делает с нами", укрепляют позицию. Уже включились машины российской пропаганды. Думаю, это сказал один человек, и все на этом. Если бы Австрия была председательствующей страной Евросоюза, тогда еще можно было подумать о чем-то, но здесь один человек выразил свое мнение, и все"- заявил Торнике Шарашенидзе.



Эксперт исключает возможность того, что до заявления министра иностранных дел Австрии были проведены предварительные консультации с правительством Грузии, тем более что Курц несколько недель назад находился с визитом в Грузии.



"Не думаю, чтобы Квирикашвили, который ограничен в принятии решений, мог обещать что-то подобное. Не могу сказать, визит был простым совпадением с заявлением или нет, но если кто-то случайно что-то сказал на эту тему, уверен, что пожалел об этом"- отметил Шарашенидзе.



Себастьян Курц приехал в Грузию 3 февраля с двухдневным официальным визитом, и провел встречи высокого уровня.



Вчера в интервью изданию bild министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о том, что центры по принятию беженцев Евросоюза должны быть открыты за пределами Евросоюза, и этими странами могут быть Грузия, Египет, и страны Западных Балкан. По его же словам, лица, которые нелегально пересекут границу Евросоюза, будут размещены в этих центрах.



Следует отметить, что министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц гостил в Грузии 3 февраля. В МИД Грузии "Интерпрессньюс" заявили, что в ходе этого визита данный вопрос не рассматривался, и, следовательно, ведомству не известно, с чем связано это мнение министра Курца.

















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