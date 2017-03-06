Госдеп США дает высокую оценку деятельности Государственного аудита Грузии

06.03.2017 20:01 Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал отчет по Грузии, в котором дал высокую оценку работе Государственного аудита Грузии с точки зрения мониторинга политических финансов.



В Службе государственного аудита сообщают, что в отчете говорится о "беспристрастной, прозрачной, и справедливой" деятельности государственного аудита в период парламентских выборов 2016 года.



По их же информации, в отчете Госдепа Соединенных Штатов подчеркиваются те правовые подходы, высокопрофессиональные ценности, и принципы публичности, которые проявила Служба государственного аудита в процессе мониторинга парламентских выборов 2016 года.



"Служба государственного аудита осуществила мониторинг законности и прозрачности политического финансирования парламентских выборов 2016 года. Были рассмотрены пожертвования, осуществленные 1 016 физическими и 84 юридическими лицами. Служба финансового мониторинга политических партий опросила 120 благотворителей, оштрафовала 8 незаконных благотворителей.



По сообщению Службы государственного аудита, в ходе парламентских выборов 2016 года общие пожертвования политических партий составили 13 миллионов долларов США, 65% пожертвований получила правящая партия "Грузинская мечта"- говорится в отчете Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, грузинский перевод которого распространил Государственный аудит.



















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