Эксперимент с иностранцами в украинской власти не удался - Саакашвили

06.03.2017 21:23 Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михэил Саакашвили считает, что эксперимент с иностранцами в украинской власти не удался. В интервью Лига.net он согласился с таким мнением журналиста.



"Это все фасадные изменения. Не может поляк, который даже по-русски, не то, что по-украински, не говорит, понять, как менять железную дорогу в Украине", – объяснил Саакашвили.



"Что касается меня лично, то это другая история. Я приехал в Украину совсем юным. Здесь сформировался, здесь учился. Мне не нужно было адаптироваться. Еще Сакварелидзе более-менее адаптировался, а остальные – нет", – уточнил он.



По мнению Саакашвили, экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе и бывшая заместитель министра внутренних дел Екатерина Згуладзе не вписались в украинскую политику: "Хатия никогда не была политиком. И она, и Эка Згуладзе хотели помочь как профессионалы, но когда в один момент "пациент отказался от приема лекарств", им ничего не осталось, как уйти".



"Хатия – грузинский политик, вернулась в Грузию. Эка, насколько я понимаю, во Франции. Сакварелидзе здесь – он стал украинским политиком. В этом прелесть Украины: она гостеприимна и усыновляет всех, кто хочет здесь работать", – отметил он.



О себе Саакашвили сказал, что он сейчас живет "не то, что не роскошно, но даже скромнее, чем хороший средний класс".



"Сегодня у меня есть серьезные материальные проблемы, я этого не скрываю. Надеюсь, что мы сейчас выстроим официальное финансирование партии, и я буду там получать зарплату", – признался политик.

Саакашвили рассказал о своей партии "Рух нових сил" и посетовал, что центральные телеканалы для него "сейчас закрыты, потому что их смотрит (президент) Порошенко".



А изначально всё было иначе: "Мне Порошенко дважды предлагал быть премьер-министром… В начале работы Антикоррупционного руха и чуть-чуть в середине его работы. То есть с осени 2015-го", – рассказал он.



По словам Саакашвили, в последний раз он говорил с президентом за два дня до отставки с поста главы Одесской ОГА: "Порошенко мне сказал: "Раз ты так недоволен тем, что я тебя не поддерживаю в борьбе с Трухановым и местными кланами, может быть, ты поедешь послом куда-то в юго-восточную Азию?".

"Он вполне серьезно предлагал. Решил, что я устал от всего и мне хотелось бы отдохнуть где-нибудь в Таиланде. Я на это ответил, что буду бороться до конца", – уточнил он.



Саакашвили также заверил, что он бы не вернулся в Грузию, даже если бы его партия выиграла парламентские выборы там.



"Если я живу в Украине уже несколько лет, значит, я тут для чего-то. Мы должны довести нашу борьбу здесь до логического конца. Мне бы хотелось ездить в Грузию, хотелось бы общаться с друзьями, но институционально я туда возвращаться и занимать какие-то должности после этих выборов точно не буду. В Украине у нас есть большая миссия", – заявил он.















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