Франция отменит электронное голосование на выборах из-за угрозы кибератак

06.03.2017 23:25 Французские власти приняли решение отказаться от проведения электронного голосования на предстоящих в июне парламентских выборах из-за высокого уровня киберугрозы, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.



Электронное голосование было предусмотрено для проживающих за рубежом французов. Впервые оно применялось на парламентских выборах в 2012 году в одном из избирательных округов за пределами Франции и прошло успешно, инцидентов зафиксировано не было. На территории страны электронное голосование не предусмотрено, в ходе президентских выборов оно не применялось и не планировалось вовсе.



По словам госсекретаря по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиаса Фекла, данное решение принято на основе рекомендаций национального агентства по безопасности информационных систем в связи с "крайне высоким риском кибератак, которые могут помешать проведению выборов".



"С учетом контекста было принято решение исключить любой возможный риск, способный скомпроментировать результаты голосования французов за рубежом на парламентских выборах", - сказано в коммюнике.



МИД Франции намерен сконцентрироваться на создании условий для проведения традиционного голосования французов за рубежом, а также голосования по почте и по доверенности.















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