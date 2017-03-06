Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Франция отменит электронное голосование на выборах из-за угрозы кибератак


06.03.2017   23:25
Французские власти приняли решение отказаться от проведения электронного голосования на предстоящих в июне парламентских выборах из-за высокого уровня киберугрозы, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.

Электронное голосование было предусмотрено для проживающих за рубежом французов. Впервые оно применялось на парламентских выборах в 2012 году в одном из избирательных округов за пределами Франции и прошло успешно, инцидентов зафиксировано не было. На территории страны электронное голосование не предусмотрено, в ходе президентских выборов оно не применялось и не планировалось вовсе.

По словам госсекретаря по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиаса Фекла, данное решение принято на основе рекомендаций национального агентства по безопасности информационных систем в связи с "крайне высоким риском кибератак, которые могут помешать проведению выборов".

"С учетом контекста было принято решение исключить любой возможный риск, способный скомпроментировать результаты голосования французов за рубежом на парламентских выборах", - сказано в коммюнике.

МИД Франции намерен сконцентрироваться на создании условий для проведения традиционного голосования французов за рубежом, а также голосования по почте и по доверенности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Боржоми» купила «Чистую воду»
Топливо может подешеветь в случае укрепления лари
Малый и средний бизнес в Грузии не развивается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
Грузино-абхазский астрал и сакрал
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров хочет привлечь жен задержанных и вдов убитых боевиков к участию в общественных организациях
Спад потребительской активности в Кабардино-Балкарии
Тбилиси осуждает закрытие пропускных пунктов абхазской стороной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна