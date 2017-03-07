Совет Европы положительно оценивает усилия Грузии в процессе демократизации страны - Баттаини-Драгони

07.03.2017 10:33 Совет Европы положительно оценивает усилия Грузии в процессе демократизации страны, - об этом заявила заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони после встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.



По его словам, Совет Европы тесно сотрудничает с Грузией и ценит очень положительное отношение грузинских властей к Совету Европы и Европейскому суду по правам человека, а также усилия грузинских властей в процессе демократизации страны.



«Мы уже много лет ведем очень тесный и открытый диалог с Грузией. У нас разработан специальный план действий, в частности - программа сотрудничества, с помощью которой мы помогаем Грузии усиливать демократические институты. Мы вместе работаем над усилением судебной системы и другими вопросами, которые важны для демократического развития страны», - заявила Габриэлла Баттаини-Драгони.















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