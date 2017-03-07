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Саакашвили: Правовым вдохновителем дела «Рустави 2» является Тина Бурджалиани


07.03.2017   12:10
"Грузия находится в трудном положении. В последние дни вы видите, что опять произошло с "Рустави 2". Я очень горжусь, что одним из вдохновителей и инициаторов этих дел с правовой точки зрения является классный человек, гражданский чиновник Грузии Тина Бурджалиани, которая к стыду, не может приехать в Грузию"- заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на съезде женской организации "Единого национального движения" во включении по skype.

"Юрист мирового класса, квалифицированный специалист, которая практически пустыми руками выиграла у России несколько исков в международных судах.

Тину отодвинули в сторону, и посадили Тею Цулукиани, функцией которой является, чтобы как-нибудь Грузия проиграла в международных судах. Ей не терпится практически искусственно прекратить следствие, например, по искам Гааги, чтобы гаагский суд обвинил грузинских военнослужащих.

Тина Бурджалиани радеющий за Грузию человек высшей квалификации, которая ни на кого не сердится, и всем везде оказывает услугу. Тея Цулукиани почему-то злится на весь мир, и вместе со своим патроном вымещает зло на Грузию"- заявил Михил Саакашвили.







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