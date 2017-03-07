Посол США приветствует инициативу о создании института медиа-омбудсмена

07.03.2017 12:29 Посол США в Грузии Ян Келли приветствует инициативу премьер-министра Грузии о создании института медиа-омбудсмена.



Как отметил посол, медиа играет важнейшую роль в процессе демократического развития страны.

«Грузия является моделью демократического развития и управления. Верим, что премьер-министр и его команда продолжит направление увеличения демократических институтов страны. Разумеется, в этом процессе одна из важнейших ролей придается свободным медиа и мной лично приветствуется институт медиа-омбудсмена», - заявил Ян Келли.



Премьер-министр Грузии выступает с инициативой создания института медиа-омбудсмена и приглашает к сотрудничеству обладающих высочайшей в мире репутацией медиа-правозащитников, медиа-экспертов международного уровня и специалистов.















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