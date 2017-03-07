Поддержка территориальной целостности Грузии со стороны США не вызывает вопросов - Курт Волкер

07.03.2017 12:32 Бывший посол США в НАТО и директор Института международного лидерства Маккейна Курт Волкер считает, что поддержка территориальной целостности Грузии со стороны США не вызывает вопросов.



По информации грузинского бюро «Голоса Америки», эксперт считает, что со стороны новой администрации США видна открытость и надежда, что отношения с Россией будут улучшены.



«Со стороны новой администрации США мы видим открытость и надежду, что отношения с Россией будут улучшены и начнется сотрудничество над тем, над чем это возможно. Но это не означает предательство интересов других стран. Грузия остается верной своему избранному курсу, что подразумевает принципы демократии и рыночной экономики, а также ценности трансатлантического общества», - заявил Курт Волкер.















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