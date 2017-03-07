Посол США исключает какое-либо возможное давление на ЕСПЧ

07.03.2017 12:40 По словам посла США в Грузии Яна Келли, опасности какого –либо давления на Европейский суд по правам человека не существует. Об этом дипломат заявил, комментируя информацию о рассмотрении дела «Рустави 2» в ЕСПЧ.



«Европейский суд по правам человека –сильный и независимый институт. Я не вижу никакой опасности запугивания представителей этого института. На мой взгляд, главное дать различным судебным инстанциям возможность хорошо проверить все обстоятельства дела. В любой независимой стране это является фундаментом справедливости. Я даже не могу допустить, что кто-то оказывал давление на Европейский суд», - сказал посол.



Напомним, что вчера, за два дня до рассмотрения дела телекомпании "Рустави 2", ЕСПЧ посетил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе. По некоторым данным, он наспех вылетел в Страбург сразу же после того, как стало известно о решении ЕСПЧ временно приостановить исполнение решения Верховного суда Грузии по делу "Рустави 2".















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