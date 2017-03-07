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Чем Севастиди оказалась лучше других? - Путин помиловал осужденную за SMS в Грузию во время войны


07.03.2017   12:57
Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS о военной технике в городе перед войной в Грузии.

Указ размещен на официальном портале правовой информации, он вступает в силу через пять дней после публикации.

Жительницу Сочи Оксану Севастиди в марте 2016 года приговорили к семи годам лишения свободы за несколько сообщений, которые она в 2008 году отправила своему знакомому в Грузии.

В частности, Севастиди писала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, который шел в сторону Абхазии.

Суд признал Севастиди виновной в госизмене. В конце прошлого года Путин назвал приговор слишком жестким и «странным».

В 2014 году за аналогичные SMS о передвижении военной техники к шести годам приговорили другую жительницу Сочи, Екатерину Харебаву. Она вышла на свободу в 2016 году. В декабре 2016 года правозащтники сообщили, что по делу о госизмене из-за сообщений в Грузию осудили еще одну женщину.

Всего правозащитникам известно о десяти приговорах за госизмену, которые с 2013 года вынес Краснодарский районный суд с 2013 года. По данным «Интерфакса», одно из дел связано с Олимпиадой в Сочи.






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