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Свобода СМИ имеет важное значение для демократии в Грузии - сопредседатель EURONEST


07.03.2017   13:23
Сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST Ребекка Хармс прокомментировала решение ЕСПЧ по делу «Рустави 2».

Европарламентарий приветствует приостановление выполнения решения Верховного суда Грузии.

«Я возмущена решением Большой палаты Верховного суда Грузии от 2 марта. Оно может создать опасность хрупкому балансу медиаплюрализма в Грузии…Свобода СМИ и плюрализм имеют важное значение для демократии, процесса демократических реформ в Грузии..

Средства массовой информации не должно контролировать правительство и не приближенные к нему лица. В это непростое время объявляю поддержку и солидарность всем сотрудникам «Рустави 2», -сказала Ребекка Хармс.






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