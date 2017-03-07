Свобода СМИ имеет важное значение для демократии в Грузии - сопредседатель EURONEST

07.03.2017 13:23 Сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST Ребекка Хармс прокомментировала решение ЕСПЧ по делу «Рустави 2».



Европарламентарий приветствует приостановление выполнения решения Верховного суда Грузии.



«Я возмущена решением Большой палаты Верховного суда Грузии от 2 марта. Оно может создать опасность хрупкому балансу медиаплюрализма в Грузии…Свобода СМИ и плюрализм имеют важное значение для демократии, процесса демократических реформ в Грузии..



Средства массовой информации не должно контролировать правительство и не приближенные к нему лица. В это непростое время объявляю поддержку и солидарность всем сотрудникам «Рустави 2», -сказала Ребекка Хармс.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

