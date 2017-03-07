У Халваши не было никаких претензий на «Рустави 2» до при хода к власти Иванишвили - Караманишвили

07.03.2017 13:37 Один из собственников телекомпании "Рустави 2" Георгий Караманишвили утверждает, что у Кибара Халваши возникло желание и "ощущение необходимости" купить активы компании после выборов 2012 года, когда стало "ясно, что власть Иванишвили скоро начнет наступление на "Рустави 2". В то же время он подчеркивает, что в связи с владельцами компании тогда не было никакой неясности, в том числе и в отношении Кибара Халваши.



"Покупка доли "Рустави 2" с одной стороны была разделением рисков, и с другой стороны попыткой спасти компанию, поскольку мой брат Леван физически не смог бы управлять компанией (у него было очень много других бизнес интересов и для того, чтобы позаботится о "Рустави 2" оставалось мало личного времени и ресурса). Именно поэтому мы договорились, что этим активом буду управлять я. Так я стал владельцем этой компании. Разумеется, к тому моменту правовые вопросы и риски много раз были проверены и перепроверены.



Никаких споров по поводу долей и владения этой компании не существовало, в том числе со стороны Кибара Халваши. Если бы у него были какие-либо претензии, я бы обязательно знал хотя бы потому, что тогда меня связывали с ним дружеские отношения. В любой момент он мог сказать, дескать, Гия, это мое (или веду тяжбу), и учти это - чего он не сделал по простой причине: он не является реальным автором этого иска, и за этим иском стоит власть, что и так ясно для всех добросовестных людей.



Кибар Халваши точно знал, что в любое время мог связаться со мной. У нас была коммуникация тогда, когда он был владельцем "Рустави 2", и после того, когда он уже не был его владельцем. Никогда никакую претензию он не выражал. Более того, мой друг напомнил мне: когда мы вместе встретились с Кибаром и его сотрудником в Киеве, тогда наоборот, я спросил его о "Рустави 2". Тогда он не только не имел никакую претензию, но и относился к телевидению, как к бремени, от которого избавился"- говорит Георгий Караманашвили в интервью газете "Хроника +".

















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