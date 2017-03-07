Всеобщее здравоохранение будет дифференцированным для граждан с высоким доходом

07.03.2017 15:17 Всеобщее здравоохранение будет дифференцированным для граждан с высоким доходом. Минздрав Грузии собирается обнародовать детали в связи с этим на этой неделе.



«Анализ списков показал, что в соответствии с доходами первой категорией является та часть граждан, у которых доход в год был выше 40 000 лари. Они официально платят налог на прибыль. Таких 32 000 человек. Из них 20 000 пользовались частным страхованием. А 10 000 пытались воспользоваться всеобщим. Однако у них есть на это материальные возможности, так же прописано в полисе по всеобщему здравоохранению. Соответственно, первое дифференцирование коснется граждан с высокими доходами.



Что касается остального дифференцирования и появления новых компонентов для уязвимой части, в частности, речь идет об амбулаторных медикаментах, в течение этой недели у нас будет очень детальная информационная кампания и я лично ознакомлю общественность с этими деталями», - заявил журналистам Давид Сергеенко.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

