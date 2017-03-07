Институт медиа-омбудсмена - оппозиция обвиняет власть в цинизме

07.03.2017 16:38 Когда будет создан институт медиа омбудсмена, кто им будет руководить, и кто утвердит, а также какие конкретно функции будет он иметь - детали в связи со вчерашней инициативой премьера пока неизвестны.



Предложение правительства в ответ на решение, принятое Европейским судом, в оппозиции считают формальностью.



Парламентское меньшинство не понимает, от кого должен защищать журналистов медиа омбудсмен, когда главную угрозу для СМИ представляет власть.



"Сегодня СМИ первым делом необходима защита от власти, и больше ни от кого. Исходя из этого, единственное, что урегулирует проблемы в медиа пространстве, это политическая воля не вмешиваться в функционирование СМИ"- заявила член парламентской фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария.



В "Национальном движении" инициативу премьер-министра Грузии навали цинизмом. Один из лидеров партии Заза Бибилашвили считает, что власть сначала похоронила суд, а затем грузинские СМИ.



"Они фактически убили СМИ, и сейчас говорят, что хотят создать пост медиа омбудсмена. Чьи права должен защищать этот омбудсмен, GDS? Или защищать интересы Russia Today? Поскольку от их рук умерли грузинские СМИ. Они сделали все, чтобы похоронить суд, и похоронить СМИ, и сейчас этим цинизмом еще больше разозлят общество, и очень скоро пожнут результаты этого"- заявил Заза Бибилашвили.



Между тем в "Грузинской мечте" убеждены, что новый институт будет большим гарантом для свободы СМИ. В то же время правящая команда говорит об источниках финансирования.



"Власть готова создать больше гарантий для поддержки свободы и независимости, и поддержки объективной деятельности СМИ. Можно поискать необходимое финансирование, в связи с этим можно провести переговоры с донорскими организациями. Не думаю, что это настолько дорогой институт и механизм, чтобы было трудно найти финансирование"- заявил Арчил Талаквадзе.

















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