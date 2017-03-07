Никос Кодзиас: Грузия для Греции - большой объект любви

07.03.2017 16:40 Грузия для Греции, греческого народа представляет собой большой объект любви, - об этом заявил находящийся с визитом в Грузии глава МИД Греции Никос Кодзиас на совместном брифинге после встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.



Никос Кодзиас поздравил грузинский народ с возможностью посещать страны ЕС без виз.



По его словам, переговоры, которые прошли сегодня в МИДе Грузии, важны.



«Наше сотрудничество имеет стратегическое значение. Мы постараемся развить наши отношения во всех сферах, будь то экономика, образование или наука. Стратегические отношения во всех сферах означают, что у нас всегда будут распростерты руки в плане вхождения Грузии в семью ЕС, обмена опытом, что предполагает получение знаний и опыта и от вас.



Глубоко убежден, что Грузия является страной, которая принадлежит Европе. Нами и в шутку сказано – Когда с Кавказа крали огонь, тогда никто не требовал ни визы, ни пограничного контроля. Я сторонник открытых отношений между нашими странами. Эти отношения насчитывают тысячи лет... Мы всегда поддерживали и поддерживаем вашу независимость. Хотим лучше узнать вас, ближе ознакомиться с теми культурными достижениями, что характерны для Грузии и чем Грузия гордится.



Мы начинаем культурные программы, к примеру, в ближайшие дни будет Неделя грузинского кино в Греции», - заявил глава МИД Греции.



Никос Кодзиас пригласил грузинского коллегу в Афины.















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