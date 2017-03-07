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Президент приветствует идею создания должности медиа-омбудсмена, но есть много вопросов - Мишвеладзе


07.03.2017   17:18
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приветствует идею премьер-министра Георгия Квирикашвили о создании должности омбудсмена по вопросам медиа. Об этом журналистам сообщила пресс-спикер главы грузинского государства Эка Мишвеладзе.

«Идея медиа-омбудсмена — это очень хорошо, особенно с учетом сложившейся ситуации в СМИ, но есть много важных вопросов, на которые надо обратить внимание. И, в первую очередь, это то, что медиа-омбудсмен не должен кому-то что-то доказывать» — сказала Мишвеладзе.

Если речь идет о том, что нам нужен доказательный орган, то лучше создать комиссию, которая будет изучать вопросы и потом что-то доказывать, — добавила пресс-спикер.

Мишвеладзе также отметила важность процедуры назначения медиа-омбудсмена.

«Также важно, кто будет назначать омбудсмена по вопросам медиа, к какому звену власти он будет привязан. Мы в администрации президента считаем, что он должен быть связан с Народным защитником», — сказала пресс-спикер.






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