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«Грузино-греческие взаимоотношения переходят на уровень стратегического партнерства» - Квирикашвили


07.03.2017   17:26
Грузино-греческие взаимоотношения переходят на уровень стратегического партнерства, заявил глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили на встрече министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом.

Как сообщают в пресс-службе администрации правительства, на встрече собеседники отметили важное значение историко-культурных взаимоотношений двух стран и необходимость их последующего углубления.

«Греческий дипломат положительно оценил реформы, осуществляемые правительством Грузии, и заявил, что Греция будет продолжать поддерживать Грузию на пути евроинтеграции.

Кроме этого, на встрече стороны рассмотрели возможности паромного сообщения между двумя странами.

Собеседники обсудили и возможное участие Грузии в транспортных проектах через Восточную Европу.

Министр иностранных дел Греции заявил, что правительство страны твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

В завершение встречи Никос Кодзиас пригласил Георгия Квирикашвили посетить с официальным визитом Грецию», - говорится в сообщении администрации правительства.






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