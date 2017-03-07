«Грузино-греческие взаимоотношения переходят на уровень стратегического партнерства» - Квирикашвили

07.03.2017 17:26 Грузино-греческие взаимоотношения переходят на уровень стратегического партнерства, заявил глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили на встрече министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом.



Как сообщают в пресс-службе администрации правительства, на встрече собеседники отметили важное значение историко-культурных взаимоотношений двух стран и необходимость их последующего углубления.



«Греческий дипломат положительно оценил реформы, осуществляемые правительством Грузии, и заявил, что Греция будет продолжать поддерживать Грузию на пути евроинтеграции.



Кроме этого, на встрече стороны рассмотрели возможности паромного сообщения между двумя странами.



Собеседники обсудили и возможное участие Грузии в транспортных проектах через Восточную Европу.



Министр иностранных дел Греции заявил, что правительство страны твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



В завершение встречи Никос Кодзиас пригласил Георгия Квирикашвили посетить с официальным визитом Грецию», - говорится в сообщении администрации правительства.















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