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Прокуратура изучает вопрос передачи недвижимости семье судьи по делу «Рустави 2»


07.03.2017   17:34
Прокуратура изучает вопрос передачи земельного участка семье судьи Верховного суда Наты Назгаидзе. Об этом заявил начальник внутренней Службы аудита и мониторинга мэрии Тбилиси Бадри Гиоргадзе.

По его же словам, данная служба тбилисской мэрии предоставляет всю информацию, интересующую следственный орган.

"Прокуратура изучает данное дело. Мы максимально сотрудничаем с прокуратурой и поставляем ей всю информацию, которая им необходима"- заявил начальник городской службы.

Гиоргадзе омтетил, что, во время принятия такого решения действующее законодательство не предусматривает введение в курс дела внутреннего аудита.

"Это обычный типичный вопрос. На заседании правительства выходит много таких вопросов, и этот вопрос был одним из них"- заявил Бадри Гиоргадзе.

Оппозиционные депутаты встретились с начальником внутренней Службы аудита и мониторинга в связи с передачей имущества семье судьи Наты Назгаидзе, и отказом столичного мэра прийти в городское собрание.






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