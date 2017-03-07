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Прокуратура изучает вопрос передачи недвижимости семье судьи по делу «Рустави 2»
07.03.2017 17:34
Прокуратура изучает вопрос передачи земельного участка семье судьи Верховного суда Наты Назгаидзе. Об этом заявил начальник внутренней Службы аудита и мониторинга мэрии Тбилиси Бадри Гиоргадзе.
По его же словам, данная служба тбилисской мэрии предоставляет всю информацию, интересующую следственный орган.
"Прокуратура изучает данное дело. Мы максимально сотрудничаем с прокуратурой и поставляем ей всю информацию, которая им необходима"- заявил начальник городской службы.
Гиоргадзе омтетил, что, во время принятия такого решения действующее законодательство не предусматривает введение в курс дела внутреннего аудита.
"Это обычный типичный вопрос. На заседании правительства выходит много таких вопросов, и этот вопрос был одним из них"- заявил Бадри Гиоргадзе.
Оппозиционные депутаты встретились с начальником внутренней Службы аудита и мониторинга в связи с передачей имущества семье судьи Наты Назгаидзе, и отказом столичного мэра прийти в городское собрание.
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