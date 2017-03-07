|
Азербайджан и Грузия улучшают ветеринарный и фитосанитарный контроль на границе
07.03.2017 19:06
1 марта 2017 года было запущено строительство лабораторного комплекса для ветеринарного контроля на грузинской стороне совместной границы с Азербайджаном.
Возводимое сооружение будет специально оборудовано для проведения досмотра живых животных и пищевой продукции животного и неживотного происхождения в соответствии с существующими стандартами Европейского Союза.
Строительные проекты на азербайджано-грузинской границе являются частью финансируемой ЕС инициативы "Поддержка развития пограничного пункта пропуска Красный мост между Грузией и Азербайджаном". Они призваны улучшить ветеринарный и фитосанитарный контроль на пограничном пункте пропуска Красный мост.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна