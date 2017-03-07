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Азербайджан и Грузия улучшают ветеринарный и фитосанитарный контроль на границе


07.03.2017   19:06
1 марта 2017 года было запущено строительство лабораторного комплекса для ветеринарного контроля на грузинской стороне совместной границы с Азербайджаном.

Возводимое сооружение будет специально оборудовано для проведения досмотра живых животных и пищевой продукции животного и неживотного происхождения в соответствии с существующими стандартами Европейского Союза.

Строительные проекты на азербайджано-грузинской границе являются частью финансируемой ЕС инициативы "Поддержка развития пограничного пункта пропуска Красный мост между Грузией и Азербайджаном". Они призваны улучшить ветеринарный и фитосанитарный контроль на пограничном пункте пропуска Красный мост.






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