Азербайджан и Грузия улучшают ветеринарный и фитосанитарный контроль на границе

07.03.2017 19:06 1 марта 2017 года было запущено строительство лабораторного комплекса для ветеринарного контроля на грузинской стороне совместной границы с Азербайджаном.



Возводимое сооружение будет специально оборудовано для проведения досмотра живых животных и пищевой продукции животного и неживотного происхождения в соответствии с существующими стандартами Европейского Союза.



Строительные проекты на азербайджано-грузинской границе являются частью финансируемой ЕС инициативы "Поддержка развития пограничного пункта пропуска Красный мост между Грузией и Азербайджаном". Они призваны улучшить ветеринарный и фитосанитарный контроль на пограничном пункте пропуска Красный мост.















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