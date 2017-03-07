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Мэтью Брайза о «Рустави 2»: Это удар по имиджу Грузии в трансатлантическом сообществе
07.03.2017 19:39
Бывший заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, Мэтью Брайза считает, что решение Верховного суда Грузии по делу "Рустави 2" является ударом по имиджу демократической системы Грузии в трансатлантическом сообществе".
В разговоре с "Акцентом" Брайза отметил, что этот шаг "ограничивает доступ голоса оппозиции к грузинским вещательным СМИ".
"Я согласен с заявлением посольства Соединенных Штатов Америки в связи с делом "Рустави 2". Разумеется, этот шаг ограничит доступ оппозиционного голоса к грузинским вещательным СМИ. В то же время тот факт, что объявление судебного решения последовало вскоре после принятия безвизового передвижения для граждан Грузии, является ударом по имиджу демократической системы Грузии в трансатлантическом сообществе"- говорит Брайза.
По его же словам, "Трансатлантическое сообщество является единством группы стран, активная поддержка которых имеет решающее значение для сохранения независимости Грузии".
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