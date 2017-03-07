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Россия, скорее всего, откажется исполнять решение Международного суда ООН по Украине - Василенко


07.03.2017   20:04
Российская Федерация, скорее всего, откажется исполнять положения решения Международного суда ООН по иску Украины, считает посол Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010 гг.), уполномоченный Украины в Международном суде ООН (2008 г.) Владимир Василенко.

"Скорее всего, Россия откажется исполнять те положения решения, которые будут фиксировать обязательства России как правонарушителя. … Это государство, которое настроено на подрыв международного правопорядка, которое не понимает языка права, которое руководствуется правом силы", - сказал В.Василенко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он также отметил, что удовлетворение исковых требований в полном объеме не является устойчивой судебной практикой.

"Западные цивилизации должны наконец-то осознать природу государства, которое угрожает не только Украине, а и всему цивилизованному миру, и применить к этому государству международно-правовые санкции", - уточнил дипломат.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 6-9 марта 2017 года.






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