Я пришел поддержать «Р2», он стал символом свободы выражения - посол Франции

07.03.2017 20:28 После встречи дипломатов и руководства "Рустави 2" посол Франции Паскаль Монье отозвался на дело "Рустави 2". По его словам, "Рустави 2" стал символом свободы выражения в Грузии, и, невзирая на то, кто владелец, независимость "Рустави 2" следует сохранить, а редакционная политика должна остаться такой, какой является на сегодня. По заявлению Паскаля Монье, решение Страсбурга была неожиданностью и для них. По его словам, независимость суда является гарантией настоящей демократии, и посол Франции выражает надежду, что правительство Грузии не вмешивается в судебные дела:



"Сегодня я пришел, чтобы поддержать команду "Рустави 2". Ваш телеканал очень популярный, огромное количество людей смотрит ваши передачи. Тот факт, что у вас позитивный, конструктивный, и критический подход к новостям, очень важен. Тем более, когда существует сильное большинство, и правительство может спокойно чувствовать себя во время проведения политики с полной поддержкой парламента, на неправительственные организации, гражданское общество, и СМИ возлагается больше роли.



Поэтому посольство Франции допустило исключение, и сделало заявление в поддержку демократии Грузии. Я убежден, что правительство услышит нас. Мы не вмешиваемся в судебные решения, и как таковое, решение суда не столь важно, важно, какие за ним последуют результаты. Европейский суд впервые принял такое решение в связи со свободными СМИ, и тем самым показал, что это важное дело. В Евросоюзе все понимают, что "Рустави 2" стал символом свободы выражения в Грузии. Именно поэтому у вас много сторонников.



Я читал, что министр иностранных дел отправился в Страсбург. Понятно также, что все партии выражают свое мнение в отношении суда. Мы не хотим вмешиваться в дела суда, но следует отметить, что независимость суда является гарантией настоящей демократии, и мы хотим надеяться, что правительство тоже не вмешивается в судебные дела"- заявил Паскаль Монье.

















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