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Посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Грузии
07.03.2017 20:38
Недавно назначенный посол Исламской Республики Иран Сейед Джавад Кава вручил верительные грамоты президенту Грузии, таким образом официально вступив в свои полномочия.
После церемонии передачи верительных грамот президент провел официальную встречу с иранским дипломатом.
Стороны обсудили существующие грузино-иранские взаимоотношения.
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