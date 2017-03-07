Посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Грузии

07.03.2017 20:38 Недавно назначенный посол Исламской Республики Иран Сейед Джавад Кава вручил верительные грамоты президенту Грузии, таким образом официально вступив в свои полномочия.



После церемонии передачи верительных грамот президент провел официальную встречу с иранским дипломатом.



Стороны обсудили существующие грузино-иранские взаимоотношения.















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