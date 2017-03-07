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Посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Грузии


07.03.2017   20:38
Недавно назначенный посол Исламской Республики Иран Сейед Джавад Кава вручил верительные грамоты президенту Грузии, таким образом официально вступив в свои полномочия.

После церемонии передачи верительных грамот президент провел официальную встречу с иранским дипломатом.

Стороны обсудили существующие грузино-иранские взаимоотношения.






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