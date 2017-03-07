Хоштария: Сегодня СМИ надо защищать от власти

07.03.2017 20:55 По мнению депутата от "Европейской Грузии" Елены Хоштария, "несмотря на то, что власть старается говорить причесанными текстами, по ним видна очень серьезная паника". В эфире "Рустави 2" в связи с инициативой создания института медиа омбудсмена Хоштария отметила, что сегодня СМИ следует первым делом защищать от власти.



"Проблема состоит в том, что власть напала на критическое медиа средство. Сегодня СМИ следует защищать первым делом от власти, и ни от кого более. Эти визиты один за другим в Страсбург, и смехотворное заявление, будто бы визит министра иностранных дел в Страсбург совпал с этим, и будто он говорил с ними о каких-то реформах. Заметно, что власть в панике, но не это главное. Очень жаль, что мы живем в стране, где не нашелся ресурс, не нашелся человек и институт во власти, не нашлась ни одна инстанция в судебной власти, чтобы назвать эту несправедливость своим именем, назвать своим именем нападение на СМИ. Исходя из этого, пострадала страна, поскольку мы перешли в разряд стран, где внутри не существует ресурса защиты прав человека, защиты критического мнения, и нам приходится защищать это право за пределами страны"- заявила Хоштария.



По словам депутата от "Европейской Грузии", Страсбург очень хорошо знает дело "Рустави 2", и знает, что "здесь именно вина власти".



"Об этом говорит Страсбург, и поэтому он приостановил исполнение, по вине власти, правительства, государства, ограничиваются свободные СМИ, это прямо сделанное заявление. То же самое заявляют все международные партнеры, они говорят о проблеме СМИ, медиа плюрализма, демократии"- отметила Елена Хоштария.



Страсбургский суд на основании статьи 39 временно, до 8 марта приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии по "Рустави 2".



К информации, сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили выступил с инициативой создания института медиа омбудсмена.

















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