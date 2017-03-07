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Заза Сопромадзе избран вице-президентом комиссии здравоохранения ISSA


07.03.2017   21:04
Заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, директор Агентства социального обслуживания Заза Сопромадзе избрали вице-президентом комиссии здравоохранения Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA).

Сопромадзе избрали вице-президентом комиссии здравоохранения ISSA на 11-ом форуме комиссий ассоциации. В ходе форума определили те основные стратегические направления, которые порождают самые большие вызовы для ведомств социальной защиты во всем мире, говорится в сообщении на сайте Агентства социального обслуживания.

Агентство социального обслуживания Минздрава Грузии в ноябре прошлого года стало официальным членом Международной ассоциации социального обеспечения.

Международная ассоциация социального обслуживания была основана в 1927 году. Сегодня она объединяет 334 института социальной защиты 158 стран. Ассоциация является международной организацией-лидером в сфере социальной защиты.

Цель ассоциации — осуществление единой мировой политики в сфере социальной защиты населения. Кроме того, организация принимает активное участие в мероприятиях других международных организаций, направленных на совершенствование системы социальной защиты населения, разработку стратегических планов по внедрению социальных систем, обучение менеджеров по социальной защите населения и так далее.






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