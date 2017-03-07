Глава МИД Греции: Грузия – это страна, которая принадлежит Европе

07.03.2017 21:27 В Тбилиси сегодня с первым официальным визитом прибыл глава МИД Греции Никос Котзиас.



В ходе двухдневного визита иностранный гость проведет встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили, главой парламента Ираклием Кобахидзе, а также с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.



Никос Котзиас уже провел встречу с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. На совместной пресс-конференции главы МИД заявили о готовности углубить сотрудничество двух стран по всем направлениям.



Котзиас отметил, что отношения Грузии и Греции являются стратегически важными и отметил готовность развивать сотрудничество по всем направлениям.



«Стратегические связи означают, что мы всегда будем приветствовать присоединение Грузии к семье Евросоюза, что мы готовы поделитმся опытом, знаниями на этом пути, но также получить от вас опыт и знания, которыми вы можете поделиться… Я глубоко верю, что Грузия – это страна, нация, которая принадлежит Европе», — сказал Котзиас.



Глава МИД Греции сообщил, что страны начинают осуществлять совместные программы в сфере культуры.



«В ближайшем будущем будет неделя грузинского кинематографа в Греции… Я надеюсь, что туризм между странами еще больше разовьется, так как и в Грузии, и в Греции очень красивая природа и красивые люди. Большое спасибо за гостеприимство, интересный разговор и обсуждение в этой красивой стране», — заключил Котзиас.



В свою очередь Джанелидзе напомнил, что в этом году страны отмечаюм 25-летие со дня установления дипломатических отношений — 20 апреля 1992 года.



«Наши отношения, разумеется, начались не 25 лет назад. Нас связывают исторические связи… Я уверен, что ваш визит придаст новый импульс развитию экономических отношений между нашими странами», — сказал Джанелидзе.



Стороны договорились более детально рассмотреть сотрудничество двух стран в сферах экономики, культуры, энергетики, транспорта, туризма, образования и науки.



«Мы приглашаем к сотрудничеству бизнес из Греции, готовы максимально работать с греческими компаниями. Также мы будем работать над тем, чтобы грузинские компании были представлены в Греции, чтобы вырос наш экспорт, торговля между двумя странами, которые сейчас на низкой отметке, но в этом направлении есть очень большой потенциал», — заявил Джанелидзе.



Джанелидзе поблагодарил коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за поддержку в процессе евроинтеграции страны.



«Грузия и Греция сделают все для того, чтобы создать больше возможностей для развития, мира и стабильности, и мы продолжим наше тесное сотрудничество в двухстороннем и многостороннем форматах», — заявил Джанелидзе.















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