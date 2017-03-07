|
Глава МИД Греции: Грузия – это страна, которая принадлежит Европе
07.03.2017 21:27
В Тбилиси сегодня с первым официальным визитом прибыл глава МИД Греции Никос Котзиас.
В ходе двухдневного визита иностранный гость проведет встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили, главой парламента Ираклием Кобахидзе, а также с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.
Никос Котзиас уже провел встречу с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. На совместной пресс-конференции главы МИД заявили о готовности углубить сотрудничество двух стран по всем направлениям.
Котзиас отметил, что отношения Грузии и Греции являются стратегически важными и отметил готовность развивать сотрудничество по всем направлениям.
«Стратегические связи означают, что мы всегда будем приветствовать присоединение Грузии к семье Евросоюза, что мы готовы поделитმся опытом, знаниями на этом пути, но также получить от вас опыт и знания, которыми вы можете поделиться… Я глубоко верю, что Грузия – это страна, нация, которая принадлежит Европе», — сказал Котзиас.
Глава МИД Греции сообщил, что страны начинают осуществлять совместные программы в сфере культуры.
«В ближайшем будущем будет неделя грузинского кинематографа в Греции… Я надеюсь, что туризм между странами еще больше разовьется, так как и в Грузии, и в Греции очень красивая природа и красивые люди. Большое спасибо за гостеприимство, интересный разговор и обсуждение в этой красивой стране», — заключил Котзиас.
В свою очередь Джанелидзе напомнил, что в этом году страны отмечаюм 25-летие со дня установления дипломатических отношений — 20 апреля 1992 года.
«Наши отношения, разумеется, начались не 25 лет назад. Нас связывают исторические связи… Я уверен, что ваш визит придаст новый импульс развитию экономических отношений между нашими странами», — сказал Джанелидзе.
Стороны договорились более детально рассмотреть сотрудничество двух стран в сферах экономики, культуры, энергетики, транспорта, туризма, образования и науки.
«Мы приглашаем к сотрудничеству бизнес из Греции, готовы максимально работать с греческими компаниями. Также мы будем работать над тем, чтобы грузинские компании были представлены в Греции, чтобы вырос наш экспорт, торговля между двумя странами, которые сейчас на низкой отметке, но в этом направлении есть очень большой потенциал», — заявил Джанелидзе.
Джанелидзе поблагодарил коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за поддержку в процессе евроинтеграции страны.
«Грузия и Греция сделают все для того, чтобы создать больше возможностей для развития, мира и стабильности, и мы продолжим наше тесное сотрудничество в двухстороннем и многостороннем форматах», — заявил Джанелидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна