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Евродепутаты выразили обеспокоенность давлением на телеканал «Рустави 2»
07.03.2017 22:05
Представители входящих в Европарламент основных политических групп направили письмо премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, а также Фредерике Могерини и Еврокомиссии, в котором выражена обеспокоенность по поводу давления на телекомпанию "Рустави 2".
"Смена владельца телекомпании и, исходя из этого, изменение в ее редакционной политике, что превратит "Рустави 2" в очередной дружественно настроенный к правительству вещатель, серьезно помешает качеству демократии и свободе СМИ в Грузии. Это помешает выполнению взятых соглашением об ассоциации с ЕС обязательств", - говорится в письме.
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