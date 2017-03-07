Евродепутаты выразили обеспокоенность давлением на телеканал «Рустави 2»

07.03.2017 22:05 Представители входящих в Европарламент основных политических групп направили письмо премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, а также Фредерике Могерини и Еврокомиссии, в котором выражена обеспокоенность по поводу давления на телекомпанию "Рустави 2".



"Смена владельца телекомпании и, исходя из этого, изменение в ее редакционной политике, что превратит "Рустави 2" в очередной дружественно настроенный к правительству вещатель, серьезно помешает качеству демократии и свободе СМИ в Грузии. Это помешает выполнению взятых соглашением об ассоциации с ЕС обязательств", - говорится в письме.

















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