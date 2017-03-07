В США может быть учреждена должность спецпрокурора по России

07.03.2017 22:25 Претендент на пост замглавы минюста США Род Розенстайн готов назначить специального прокурора по России, если это будет уместным и соответствовать принятым в ведомстве правилам.



Во вторник состоялись слушания в юридическом комитете сената США по рассмотрению кандидатуры Розенстайна на пост заместителя главы минюста. В ходе слушаний сенатор от демократов Патрик Лихи задал Розенстайну вопрос, готов ли он учредить должность специального прокурора.



«Я готов его назначить, если посчитаю это уместным с точки зрения политики и процедур минюста», - ответил на это Розенстайн.



Он также отметил, что ему неизвестны детали ведущегося в настоящее время расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США, а также сообщил, что не обсуждал этот вопрос с представителями Белого дома.



«Но если будет процесс "Америка против России" или "Америка против какой-либо другой страны", всем известно, на какой я стороне», - сказал кандидат на пост замминистра юстиции.



В то же время Розенстайн подчеркнул, что честность и непредвзятость расследования «критически важна» для народа США.



"Интерфакс"











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