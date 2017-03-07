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Георгий Квирикашвили посетит с официальным визитом Италию
07.03.2017 22:33
Премьер-министр Италии Георгий Квирикашвили завтра посетит с официальным визитом Италию.
По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, глава грузинского правительства проведет встречу с итальянским коллегой Паоло Джентилони. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с президентом Сената Италии Пьетро Грассо и министром экономического развития Италии Карло Календой.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили примет участие в итальянско-грузинском бизнес-форуме и прочтет публичную лекцию в Институте международных отношений.
В состав грузинской делегации входят: вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, глава Минсельхоза Леван Давиташвили, советник премьер-министра по внешним отношениям Тедо Джапаридзе и руководитель «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе.
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