Георгий Квирикашвили посетит с официальным визитом Италию

07.03.2017 22:33 Премьер-министр Италии Георгий Квирикашвили завтра посетит с официальным визитом Италию.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, глава грузинского правительства проведет встречу с итальянским коллегой Паоло Джентилони. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с президентом Сената Италии Пьетро Грассо и министром экономического развития Италии Карло Календой.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили примет участие в итальянско-грузинском бизнес-форуме и прочтет публичную лекцию в Институте международных отношений.



В состав грузинской делегации входят: вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, глава Минсельхоза Леван Давиташвили, советник премьер-министра по внешним отношениям Тедо Джапаридзе и руководитель «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе.















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