В части тбилисских микроавтобусов будет повышен тариф за проезд

07.03.2017 22:42 По заявлению компании «Тбилисский микроавтобус», в Тбилиси повышается стоимость проезда в микроавтобусах определенных маршрутов.



По данным компании, стоимость проезда на короткие расстояния уравнивается с тарифом на передвижение муниципальными транспортными средствами и с завтрашнего дня вместо 40 тетри она будет составлять – 50 тетри, а 80-тетровый тариф остается неизменным.



«Как известно, есть частная компания («Тбилисский микроавтобус»), которая обеспечивает перевозку пассажиров в масштабе столицы с 2011 года. На принадлежащих компании микроавтобусах трудозаняты до трех тысяч водителей, в целом же в «Тбилисском микроавтобусе» в настоящее время работают до четырех тысяч человек.



В компании с интенсивной периодичностью постоянно ведется обновление автопарка: ремонт поврежденных микроавтобусов или замена их на новые.



Кроме того, «Тбилисский микроавтобус» учитывает также интересы водителей и, несмотря на то, по существующему между водителем и компанией контракту, уход за транспортным средством – обязанность водителя, технический сервис, который связан с большими расходами, компания берет на себя... Т

Тарифную политику по перевозке пассажиров компания «Тбилисский микроавтобус» приноровила к существующей в 2011 году в стране экономической политике и, несмотря на то, что после 2011 года национальная валюта испытала тяжелые потрясения, что отразилось на стоимости всех тех продуктов, которые необходимы для комфортной и безопасной перевозки, компания почти в течение шести лет не меняла тарифную политику.



«Тбилисский микроавтобус» постоянно учитывает интересы собственных потребителей, соответственно для того, чтобы менеджмент компании смог обеспечить отлаженную работу бизнеса, чтобы постоянно продолжалось обновление автопарка и были соблюдены трудовые права около четырех тысяч сотрудников компании, было решено сохранить неизменным основной тариф проезда в микроавтобусах – 0.80 лари, а стоимость проезда на короткие расстояния уравнять с тарифом на передвижение муниципальными транспортными средствами: к 0.40 лари за проезд добавляется 0.10 лари и, соответственно, с 8 марта 2017 года проезд будет составлять – 0.50 лари.



Компания «Тбилисский микроавтобус» благодарит вас за сотрудничество», - говорится в заявлении компании.















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