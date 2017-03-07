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Мэр Тбилиси решил предстать с отчетом перед муниципальным собранием в апреле
07.03.2017 22:44
Мэр Тбилиси Давид Нармания планирует предстать перед столичным муниципальным собранием (сакребуло) с отчетом о проделанной работе за 2016 год в апреле, - об этом он сообщил журналистам сегодня.
«Я собирают прийти в сакребуло с годовым отчетом. Думаю, предстать с отчетом о проделанной за 2016 год работе в апреле, а также скажу о мероприятиях, осуществленных в 2017 году. Так что, если у кого-то есть какие-либо вопросы, при посещении сакребуло, обязательно на них отвечу», - заявил Нармания.
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