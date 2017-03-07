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НПО, СМИ и оппозиция обратились к Страсбургскому суду
07.03.2017 22:57
Неправительственные организации, представители СМИ и оппозиционные политические партии Грузии опубликовали обращения на имя Страсбургского суда по правам человека, в которых приветствуют решение ЕСПЧ о временном приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии от 2 марта по делу телекомпании «Рустави-2».
Неправительственные организации
34 неправительственные организации 5 марта обратились к ЕСПЧ и призвали к продлению промежуточной меры до тех пор, пока суд «рассмотрит дело по существу».
Неправительственные организации подчеркнули, что в ходе делопроизводства по спору о правах на владение телекомпанией «Рустави-2» был нарушен принцип справедливого суда.
«Мы, нижеподписавшиеся организации, действительно ценим и уважаем право на собственность», - говорится в совместном обращении, - «Несмотря на то, что на национальном уровне это дело (номинально) было представлено, как имущественный спор между двумя частными сторонами, у нас осталось впечатление, что правительство пыталось установить контроль над главным оппозиционным медиа-средством».
Организации отметили, что возникли подозрения в связи с «политическим контекстом» дела и «независимостью и непредвзятостью» судебной системы.
Неправительственные организации отметили, что ««Рустави-2» является критическим в отношении правительства, и в то же время, представляет собой самый просматриваемый частный медиа вещатель в Грузии». «Высокодолжностные лица правительства часто не воздерживались от открытой критики телевидения за его критическую редакционную политику», - говорится в заявлении.
«Изменение редакционной политики «Рустави-2»... будет решающим ударом по свободным медиа», - говорится в заявлении, - «В Грузии это может нанести неисправимый вред плюралистической медиа среде, что, в свою очередь, повлечет крайне негативные последствия в развитии демократии в стране».
НПО также отметили, что в случае смены владельцев «Рустави-2», редакционная политика и независимость «могут оказаться под высоким риском».
Медиа организации
5 марта более ста представителей печатных и онлайн СМИ, телекомпаний и радиостанций опубликовали открытое письмо и выразили надежду, что «до окончательного рассмотрения судебного спора суд оставит в силе это решение».
«Мы внимательно наблюдаем за развивающимися вокруг телекомпании «Рустави-2» событиями, так как, считаем, что развитие дела этой телекомпании существенно повлияет на свободу слова в Грузии, медиа среду и развитие демократии», - говорится в письме.
Представители СМИ в своем письме отмечают, что признаки «политического влияния» в судебном процессе и «постоянная критика» редакционной политики телекомпании со стороны представителей власти создали впечатление, что «нынешним владельцам телекомпании «Рустави-2» ограничили право на справедливый суд внутри страны».
«Смена владельца главного, самого рейтингового, независимого от правительства канала может создать угрозу грузинской демократии и доступа граждан к непредвзятой и многообразной информации», - говорится в заявлении.
Политические партии
15 оппозиционных политических партий Грузии, в том числе, Единое национальное движение, «Движение за свободу – Европейская Грузия», Свободные демократы и Лейбористская партия 5 марта распространили обращение на имя международных организаций, в котором они призывают «соответствующие международные организации и демократический мир» «повысить голос против на свободу слова и медиа плюрализм в Грузии».
««Рустави-2», единственное крупное, прозападное, критически настроенное к правительству медиа-средство, практически, присвоено де-факто правителем страны Бидзиной Иванишвили. «Рустави-2» является последним крупным медиа-средством, которое не контролируется бывшим премьер-министром Иванишвили и партией Грузинская мечта», - говорится в заявлении, согласно которому, Верховный суд права на владение «Рустави-2» присвоил Кибару Халваши, приближенному к Иванишвили лицу и брату депутата Грузинской мечты».
«Это решение является тяжелейшим ударом на независимость суда и противоречит обязательствам, взятым властью Грузии по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом», - говорится в заявлении.
«Демократии в нашей стране угрожает опасность, так как неформальный правитель Иванишвили и его партия Грузинская мечта заполучили абсолютный контроль над исполнительной и законодательной властью и теперь уничтожают оставшиеся государственные институции, такие как президент, независимое правосудие и Конституционный суд. Все вышесказанное может необратимо повредить демократическому пути Грузии и ее евроатлантической интеграции», - говорится в заявлении.
Civil Georgia
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