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Президент Грузии проведет 10 марта встречу с членами конституционной комиссии
08.03.2017 10:40
В связи с обсуждением конституционных изменений 10 марта Георгий Маргвелашвили ожидает в президентской резиденции председателя парламента и членов конституционной комиссии. Об этом в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил глава администрации президента Георгий Абашишвили.
По его словам, президент ознакомит членов комиссии и общества с видением администрации касательно народным обсуждением Конституции.
«10 марта в резиденцию президента Грузии приглашены председатель парламента и члены конституционной комиссии. Состоится встреча, на которой президент ознакомит общество и, в том числе, членов конституционной комиссии, с тем, каково наше видение в связи с народным обсуждением Конституции», - отметил Георгий Абашишвили.
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