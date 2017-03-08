Еврокомиссар: Грузия не должна открывать лагерь беженцев в обмен на визалиберализацию

08.03.2017 12:01 Разговоры о возможном создании в Грузии лагеря ЕС для беженцев никак не связаны с процессом отмены Евросоюзом визового режима для граждан Грузии. Об этом говорится в письме офиса еврокомиссара по вопросам миграции и гражданства Димитриса Аврамопулоса, распространенного грузинской редакцией радиостанции «Голос Америки».



«Либерализация визового режима основана на Плане действий, который был передан правительству Грузии в 2013 году. Этот план охватывает несколько критериев, которые страна должна была выполнить для введения безвизового режима. Среди этих критериев – верховенство закона и реформа судебной системы», — отмечается в письме еврокомиссара.



При этом Аврамопулос исключает влияние других факторов на процесс либерализации визового режима для Грузии.



«Исключительно исполнение этого Плана действий и его критериев стало основой для того, чтобы Европейская комиссия присвоила гражданам Грузии право безвизовых поездок для краткосрочных поездок», — заключают в офисе еврокомиссара.



Ранее глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц предложить создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например, в Грузии или на Западных Балканах.



Это предложение вызвало негативные отклики среди ряда экспертов и политических деятелей в Грузии, а также разговоры о том, что создание центра для беженцев является условием отмены визового режима для Грузии, который должен вступить в силу с 28 марта.



Между тем в МИД Грузии заявляют, что вопрос открытия центра Евросоюза по приему беженцев в Грузии не стоит на повестке дня, так как осуществление этого проекта невозможно. Политические и общественные деятели также напомнили, что в стране и так есть проблема с вынужденными переселенцами из Абхазии и Цхинвальского региона.

















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