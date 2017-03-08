Решение ЕСПЧ подтверждает, что это тяжба между телекомпанией и правительством Грузии - Бакрадзе

08.03.2017 12:10 Член парламентской фракции "Движение за свободу - Европейская Грузия" Давид Бакрадзе говорит о том, что после решения Страсбургского суда можно сделать серьезное заключение.



"Первым заключением является как раз таки то, что, несмотря на утверждения правительства Грузии, что это является частной тяжбой, имущественной тяжбой между двумя частными лицами, Страсбург посчитал, что это не так"- заявил Давид Бакрадзе.



По его же словам, Страсбургский суд подтвердил, что тяжба ведется между "Рустави 2" и властью.



"Решение подтверждает, что Страсбургский суд четко видит, что это является тяжбой между телекомпанией и правительством Грузии, где угрожает опасность свободе слова, свободе выражения в стране. Сегодня они являются элементами настолько большой ценности нашей жизни, что он посчитал нужным принять такие меры, которые принял бы, если бы в опасности была жизнь какого-нибудь человека"- заявил Давид Бакрадзе.



По его же словам, решение Страсбурга нанесло по власти очень большой удар.

















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