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Страсбургский суд принял историческое решение - Давид Зурабишвили
08.03.2017 12:44
Страсбургский суд принял действительно историческое решение в связи с делом "Рустави 2"- считает член фракции "республиканцев" городского собрания Тбилиси Давид Зурабишвили в связи с бессрочным продлением Европейским судом приостановления решения по делу "Рустави 2".
В эфире "Курьера" он отметил, что решение Страсбурга отразится не только в Грузии, но и в Европе. По его мнению, решение Страсбургского суда в то же время означает, что этот процесс является политическим, и никакой имущественной тяжбы не было.
"Здесь, разумеется, власть первым делом должна вынести заключение, что так продолжать нельзя, и как-то найти выход, пока Страсбургский суд вынесет приговор и вердикт. Я убежден, что этот вердикт будет такой, что здесь имеет место быть именно политический процесс, и именно власть под предлогом имущественного спора старалась отнять телевидение у владельцев, чтобы подчинить своим интересам"- заявил Давид Зурабишвили.
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