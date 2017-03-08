Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Решение о введении безвиза для граждан Грузии уже опубликовано в официальном журнале Евросоюза


08.03.2017   13:09
Решение о безвизовом режиме для граждан Грузии уже опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

В официальном журнале Евросоюза опубликована регуляция 2017/372 – заключенная Европарламентом и Советом Евросоюза, которая, в свою очередь, меняет регуляцию 539/2001 для граждан третьих стран и переводит граждан Грузии в перечень стран, которым не нужны визы для путешествия по Евросоюзу.

Регуляция в связи с введением безвизового режима для граждан Грузии, подписанная 1 марта, вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС, что означает, что с 28 марта граждане Грузии смогут оправиться с краткосрочным визитом в страны-члены ЕС/Шенгена без виз.

Для граждан Грузии возможно посетить без виз 22 страны-члена ЕС, 4 страны не члена и 4 страны-кандидата Шенгена.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Немецкая MR Graft построит в Грузии ветряную электростанцию
ВОЗ признала успешным проект государственного здравоохранения в Грузии
НБ Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,75%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Жителям Ингушетии позволят вывешивать флаг республики над своими домами
Евросоюз официально опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Грузии
МВФ: Экономика Азербайджана в среднесрочной перспективе будет демонстрировать рост
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна