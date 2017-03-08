Решение о введении безвиза для граждан Грузии уже опубликовано в официальном журнале Евросоюза

08.03.2017 13:09 Решение о безвизовом режиме для граждан Грузии уже опубликовано в официальном журнале Евросоюза.



В официальном журнале Евросоюза опубликована регуляция 2017/372 – заключенная Европарламентом и Советом Евросоюза, которая, в свою очередь, меняет регуляцию 539/2001 для граждан третьих стран и переводит граждан Грузии в перечень стран, которым не нужны визы для путешествия по Евросоюзу.



Регуляция в связи с введением безвизового режима для граждан Грузии, подписанная 1 марта, вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС, что означает, что с 28 марта граждане Грузии смогут оправиться с краткосрочным визитом в страны-члены ЕС/Шенгена без виз.



Для граждан Грузии возможно посетить без виз 22 страны-члена ЕС, 4 страны не члена и 4 страны-кандидата Шенгена.















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