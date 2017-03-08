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В ЕСПЧ начинаются слушания по делу экс-премьера Грузии Вано Мерабишвили


08.03.2017   14:01
Слушания по делу грузинского политика Вано Мерабишвили, возглавлявшего в свое время МВД и занимавшего пост премьер-министра страны, пройдут сегодня в Большой палате Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Дело Мерабишвили передали большой палате ЕСПЧ на основании жалобы министерства юстиции, которое представляет интересы государства в Страсбургском суде. Минюст внес жалобу после того, как в июне 2016 года ЕСПЧ признал нарушение прав Мерабишвили после его ареста.

С заявлением в ЕСПЧ Мерабишвили обратился в ноябре 2013 года. Он сообщил о необоснованности заключения под стражу в связи с расследованием первого уголовного дела, несправедливом рассмотрении соответствующих жалоб в судах Грузии. По мнению Мерабишвили, единственной целью преследования со стороны властей страны было исключить его из политической жизни.

ЕСПЧ счел, что права Мерабишвили были нарушены во время его пребывания в предварительном заключении. Речь идет об инциденте, который произошел 14 декабря 2013 года.

По словам Мерабишвили, ночью его отвезли на встречу с главным на то время прокурором страны Отаром Парцхаладзе. Парцхаладзе якобы угрозами потребовал помощи в раскрытии дела о гибели экс-премьера страны Зураба Жвания и предоставления номеров банковских счетов экс-президента Михеила Саакашвили.

Главная прокуратура Грузии уже провела расследование, которое показало, что Мерабишвили не вывозили из тюрьмы 14 декабря 2013 года.

Власти Грузии добились в октябре 2016 года передачи дела Мерабишвили в Большую палату ЕСПЧ.






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