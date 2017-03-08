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Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией


08.03.2017   14:22
Председатель комитета конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что «очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией», — заявил он.

Отмечается, что он не привел доказательств «причастности» России к новой публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, которые используются Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

«Нет, конечно, нет, это был кто-то сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты», — заявил он с сарказмом, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Москва может быть причастна к утечке информации.

7 марта сообщалось, что WikiLeaks опубликовала первую часть документов ЦРУ.






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