|
Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией
08.03.2017 14:22
Председатель комитета конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что «очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией». Об этом сообщает ТАСС.
«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией», — заявил он.
Отмечается, что он не привел доказательств «причастности» России к новой публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, которые используются Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).
«Нет, конечно, нет, это был кто-то сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты», — заявил он с сарказмом, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Москва может быть причастна к утечке информации.
7 марта сообщалось, что WikiLeaks опубликовала первую часть документов ЦРУ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна