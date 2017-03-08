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Замминистра юстиции будет присутствовать в Страсбурге на устном слушании по делу Вано Мерабишвили


08.03.2017   14:40
На заседании Большой палаты Суда по правам человека, где устным слушанием рассмотрят дело бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили, будет присутствовать заместитель министра юстиции Александр Барамидзе.

Заместитель министра не сделал заявления до того, как войти в суд. В Страсбурге находится также адвокат Вано Мерабишвили, Отар Кахидзе.

"У нас есть действующие политзаключенные, политические беженцы заграницей. Это, разумеется, постыдно для нашей страны, поскольку политическая конкуренция должна вестись посредством дебатов, соревнования, выборов, а не прокуратуры и суда"- заявил Отар Кахидзе.

По его словам, секция в составе из восьми судей единогласно постановила, что нахождение Вано Мерабишвили в заключении не служило законным целям заключения.

Большая палата по правам человека сегодня рассмотрит иск правительства Грузии, которым Министерство юстиции оспорило решение одной из палат того же суда по делу Иванэ Мерабишвили, вынесенное 14 июня 2016 года.

Устное слушание закончится сегодня же, после чего предположительно, стороны выступят с заявлениями.







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